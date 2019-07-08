Литовец попался на контрабанде сигарет на границе в Псковской области

10:30, 10 июля 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через российско-латвийскую границу партии сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль DAF под управлением 46-летнего гражданина Литвы прибыл для выезда из России. В ходе пограничного контроля специалисты обнаружили порядка 1 тысячи пачек табачной продукции, укрытых в технологической полости под кабиной машины. Контрабанда была размещена на защитном кожухе двигателя и под ним.

Партия передана сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.