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Общество

Россиян планируют перевести на электронные паспорта в 2022 году

Жителей России планируют перевести на электронные паспорта в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков будет принято позже, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Максима Акимова.

По его словам, к процессу внедрения электронных паспортов нужно подходить аккуратно и ориентироваться на желания людей. «Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы к внедрению электронного паспорта, но это срок, который сейчас обсуждается, и решение по нему пока не принято», - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время идёт обсуждение дизайна и типа документа. В частности, решается должен ли носитель информации быть с QR-кодом или с каким-то другим идентификатором, либо с чипом. При этом Максим Акимов идеальной моделью нового паспорта назвал мобильное приложение. Он заверил, что персональные данные граждан будут надежно защищены криптографией по российскому стандарту.

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