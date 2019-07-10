Дворы на Розы Люксембург, Труда и Стахановской отремонтируют в Пскове

10:42, 10 июля 2019, ПАИ

Дворовые территории у домов № 28 по улице Розы Люксембург, № 16 по улице Труда и № 20 по улице Стахановской отремонтируют в Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 401 тыс. 129 рублей. Источник финансирования – средства бюджета города.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля, а работы должны быть завершены к 19 августа.