Специалисты определили основную природную причину гибели псковских лесов

12:10, 10 июля 2019, ПАИ

Неблагоприятные погодные условия являются основной причиной повреждения лесных насаждений, которые были выявлены в первом полугодии в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области, к такому выводу специалисты пришли по итогам выборочных наземных наблюдений.

Директор учреждения Роман Глебов отметил, что особую роль в повреждении лесов в регионе сыграл ветровал 2018 года в Себежском лесничестве, где общая площадь поврежденных насаждений составила 25 га.

«При планировании выборочных наблюдений мы используем риск ориентированный подход, — рассказал он. — Для этого мы анализируем данные прошлых лет, выявляя проблемные участки, где с наибольшей вероятностью требуется вмешательство лесопатологов».

Сейчас специалисты Центра защиты леса Новгородской области ведут подготовку прогнозов санитарного и лесопатологического состояния лесов на второе полугодие 2019 года, которые будут направлены в органы управления лесами Новгородской и Псковской области.