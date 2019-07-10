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Общество

Детские площадки обновят в псковских деревнях Тямша и Адворицы

Объявлен аукцион на приобретение и установку малых форм для детских площадок в деревнях Тямша и Адворицы Псковского района. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 900 тысяч рублей. Источник финансирования - бюджет Тямшанской волости.

Подрядчику необходимо установить на площадках карусели, качели, скамейки, уличные тренажеры для растяжки и подтягивания, велотренажер, горки и игровые комплексы. Срок исполнения контракта - по 15 сентября.

Проведение аукциона запланировано на 22 июля.

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