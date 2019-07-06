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Спорт

Великолучанки завоевали призовые места на первенстве России по стрельбе из лука

Спортсменки центра спортивной подготовки Псковской области завоевали призовые места на первенстве России по стрельбе из лука, которое прошло в Раменском (Московская область).

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки региона, по результатам соревнований великолучанка Ника Снеткова завоевала «золото» в стрельбе из блочного лука среди девушек. Кроме того, команда Псковской области в стрельбе из блочного лука заняла второе место. Серебряными призерами стали Ника Снеткова, Мария Петухова и Екатерина Корнева.

В соревнованиях принимали участие более 380 лучников из 32 регионов России. Псковскую область представляли воспитанники Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова.

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