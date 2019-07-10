Псковский филиал Московского института государственного управления и права приглашает получить юридическое образование

11:31, 10 июля 2019, ПАИ

Псковский филиал Московского института государственного управления и права (МИГУП), Институт деловой карьеры (ИДК) на базе МИГУП приглашают получить высшее юридическое образование по очно-заочной и заочной формам обучения. Возможно обучение по индивидуальному графику, сообщили Псковскому агентству информации в вузе. Стоимость обучения: очно-заочная - 45 тысяч рублей в год, заочная (классическая и с применением дистанционных

технологий) – 40 тысяч рублей в год.

Выдаётся диплом государственного образца. Преподавание проводит высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Есть возможность для реализации научного и творческого потенциала.

Псков, улица Новгородская, 9. Телефон: 8 (8112) 62-42-76. E-mail: techapu@mail.ru. Сайт: мигуппсков.рф.

