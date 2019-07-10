Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела встречу с первыми выпускниками медицинского факультета Псковского государственного университета. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Марина Гаращенко обсудила с молодыми специалистами их планы, поздравила с окончанием обучения и призвала идти работать в медицинские учреждения Псковской области.
Медицинский факультет в ПсковГУ открылся в 2013 году. В данный момент есть три образовательные программы: медицинская биохимия, медицинская кибернетика и классическое лечебное дело. Как ранее отмечала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, в Псковской области найдется работа в медицине для всех выпускников медицинского факультета университета.
В Псковской области развитию системы здравоохранения уделяется особое внимание. Глава региона Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что подготовка медиков должна стать одним из приоритетных направлений в работе ПсковГУ, а потому следует создать все необходимые условия для привлечения преподавателей. Глава региона поручил предоставить жилье специалистам, которые приедут в Псков и будут преподавать в вузе.
Кроме того, псковский губернатор обратился в правительство РФ с предложением о поддержке регионов с наименее развитой экономикой в части дополнительной поддержки системы здравоохранения. Речь, в том числе, идет о возможности повышения заработной платы медицинского персонала.