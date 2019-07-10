Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками медфакультета ПсковГУ

11:48, 10 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела встречу с первыми выпускниками медицинского факультета Псковского государственного университета. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Марина Гаращенко обсудила с молодыми специалистами их планы, поздравила с окончанием обучения и призвала идти работать в медицинские учреждения Псковской области.

Медицинский факультет в ПсковГУ открылся в 2013 году. В данный момент есть три образовательные программы: медицинская биохимия, медицинская кибернетика и классическое лечебное дело. Как ранее отмечала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, в Псковской области найдется работа в медицине для всех выпускников медицинского факультета университета.

В Псковской области развитию системы здравоохранения уделяется особое внимание. Глава региона Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что подготовка медиков должна стать одним из приоритетных направлений в работе ПсковГУ, а потому следует создать все необходимые условия для привлечения преподавателей. Глава региона поручил предоставить жилье специалистам, которые приедут в Псков и будут преподавать в вузе.

Кроме того, псковский губернатор обратился в правительство РФ с предложением о поддержке регионов с наименее развитой экономикой в части дополнительной поддержки системы здравоохранения. Речь, в том числе, идет о возможности повышения заработной платы медицинского персонала.