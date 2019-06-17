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Общество

Преподавателям медицинского направления в ПсковГУ предоставят жилье

Псковский государственный университет готов всецело оказывать поддержку региону для подготовки новых специалистов в сфере здравоохранения. Об этом заявила врио ректора вуза Наталья Ильина на встрече с медиками в Детской областной больнице 17 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя областной комитета по здравоохранению Марины Гаращенко больницам и поликлиникам региона необходимы порядка 1800 специалистов. Обсуждаемые сейчас социальные меры поддержки для медперсонала могут помочь в решении вопроса, но работа необходима в комплексе. Речь идет, в том числе, о подготовке кадров.

Наталья Ильина рассказала, что на медицинском факультете университета есть три направления, обучается 210 студентов. Вуз активно сотрудничает с Псковской областной клинической больницей, с Детской областной больницей. Наталья Ильина отметила, что первые выпускники недавно открытого отделения медицинской кибернетики в полном составе остаются в регионе.

Но вт о же время университету нужны специалисты, которые могли бы готовить медицинские кадры. Сейчас речь идет о 16 преподавателях, в том числе, практикующих врачах. На данный момент ведутся переговоры с такими специалистами.

«В регион готовы приехать два доктора наук», - добавила врио ректора ПсковГУ.

Участвующий в обсуждении вопроса губернатор области Михаил Ведерников отметил, что подготовка медиков должна стать одним из приоритетных направлений в работе университета, а потому следует создать все необходимые условия для привлечения преподавателей. Глава региона поручил предоставить жилье специалистам, которые приедут в Псков и будут преподавать в вузе.

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