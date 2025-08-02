Михаил Ведерников: Подвиг 6-й роты стал символом мужества для российских десантников всех поколений

17:31, 02 августа 2025, ПАИ

Подвиг 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии стал символом мужества, героизма и верности воинскому долгу для российских десантников всех поколений, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

2 августа, в 95-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск, у мемориала «Купол» в Черехе глава региона почтил память псковских десантников, погибших при выполнении боевых задач.

«В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как 90 бойцов под командованием подполковника Марка Евтюхина в неравном бою остановили прорыв 2,5 тысячи боевиков. И сегодня наши ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, демонстрируя исключительное профессиональное мастерство. Мы чтим подвиг героев ВДВ всех времён, отдавших свою жизнь за страну, за мирное будущее! Вечная слава нашим десантникам!» – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что цветы и гирлянду славы возложили к монументу «Воин» в Выбутах. Вместе с этим в Великах Луках состоялось открытие бюста основателю ВДВ Василию Маргелову.