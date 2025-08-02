Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе

16:37, 02 августа 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе сегодня, 2 августа. Мероприятие приурочено к 95-летию образования Воздушно-десантных войск.



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ



Фото: Андрей Степанов. ПАИ













«Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области. Наша 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – это одно из наиболее эффективных соединений Вооружённых Сил России», – отметил глава региона и подчеркнул, что десантники с преданностью и стойкостью находятся на страже государства.

Сегодня, 2 августа, цветы к мемориалу несут жители и гости города. Памятник напоминает о трагически и геройски погибших бойцах 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Ранее сообщалось, что цветы и гирлянду славы возложили к монументу «Воин» в Выбутах. Вместе с этим в Великах Луках состоялось открытие бюста основателю ВДВ Василию Маргелову.