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Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе сегодня, 2 августа. Мероприятие приурочено к 95-летию образования Воздушно-десантных войск.

  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Возложение цветов к мемориалу
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ

«Годовщина ВДВ – особенный праздник для Псковской области. Наша 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – это одно из наиболее эффективных соединений Вооружённых Сил России», – отметил глава региона и подчеркнул, что десантники с преданностью и стойкостью находятся на страже государства.

Сегодня, 2 августа, цветы к мемориалу несут жители и гости города. Памятник напоминает о трагически и геройски погибших бойцах 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Ранее сообщалось, что цветы и гирлянду славы возложили к монументу «Воин» в Выбутах. Вместе с этим в Великах Луках состоялось открытие бюста основателю ВДВ Василию Маргелову.

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