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Общество

В России утвердили порядок проведения экзаменов для получения гражданства

Порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России утвердили в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Экзамены проводят государственные учреждения. По русскому языку экзамен проходит в устной и письменной формах. Экзамен по истории России и основам законодательства РФ – в письменной форме в виде тестирования. При этом возможно использование компьютера и дистанционная сдача.

Максимальная продолжительность экзамена по русскому языку составляет не более 90 минут. Такие же временные рамки установили для экзамена по истории и основам законодательства РФ.

Вместе с этим проведение экзаменов должно быть зафиксировано госучреждением с помощью средств видео- и аудиозаписи. Пользоваться любыми подсказками, использовать гаджеты, справочники, наушники – запрещено. В случае нарушений требований экзамен будет не сдан, а результат аннулирован.

Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов, государственное учреждение должно создать специальную комиссию по проведению экзаменов. Она формируется из числа работников госучреждения в составе не менее трёх человек. Для разрешения спорных вопросов необходимо создать конфликтную комиссию.

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