Пожилая велосипедистка врезалась в ГАЗ в Печорском районе и попала в больницу

18:02, 10 июля 2019, ПАИ

9 июля в 10:00 в деревне Новый Изборск Печорского района у дома №26 на улице Изборской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 71-летняя женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Пенсионерка, двигаясь на велосипеде по встречной полосе, не справилась с управлением и врезалась в автомобиль ГАЗ-35071, которым управлял 63-летний мужчина. В результате ДТП велосипедистку с полученными травмами госпитализировали.

В тот же день в 7:25 в Псковском районе на 4-ом километре трассы Псков - Большая Дуга - Стороп 64-летний водитель автомобиля Lada Vesta на регулируемом перекрёстке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не пропустил автомобиль Scania T-124, за рулём которого был 29-летний молодой человек. Автомобили столкнулись. В аварии пострадал водитель Lada Vesta.

Других ДТП 9 июля в Псковской области не зарегистрировали.