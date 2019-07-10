Ежегодное увеличение числа участников и зрителей отмечают организаторы фестиваля «Изборская крепость»

12:49, 10 июля 2019, ПАИ

«Каждый год мы отмечаем увеличение числа участников и зрителей фестиваля. Сложился свой постоянный костяк любителей фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость», - заявила заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко на пресс-конференции 10 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель оргкомитета фестиваля, профессор ПсковГУ Игорь Плохов отметил, что фестиваль реализуется в рамках проекта «Стихи и песни на границе России», который второй раз выиграл президентский грант. Он поблагодарил руководство и работников музея «Изборск» за то, что фестиваль проводится на территории заповедника в шестой раз. «У нас на фестивале очень домашняя атмосфера. К нам приезжают люди со всей России, а также из Белоруссии, Латвии и Эстонии», - сказал он.

Игорь Плохов отметил, что в этом году за два дня в фестивале примут участие порядка 800 человек. «Многое, конечно, зависит от погоды. Но и в случае дождя зрители смогут спрятаться под огромным тентом», - уточнил он.

Сопредседатель жюри фестиваля, член союза писателей России Наталья Лаврецова заметила, что резонанс о фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» идёт по всей стране. «О нем знают, на него едут», - отметила она. По словам Натальи Лавренцовой, значимость фестиваля в том, что он способствует узнаванию талантливых людей Псковской области.

Координатор фестиваля, координатор проекта «Стихи и песни на границе России» Белла Коваленко сообщила, что участники и победители фестиваля получат книги и буклеты об истории Пскова и области, а главным призом фестиваля — призом зрительских симпатий — станет кованая гитара, вписанная в скрипичный ключ.

VI фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет на территории музея-заповедника «Изборск» 13 и 14 июля, Основной площадкой станет «Нескучный садик». Там состоится концертная программа клубов авторской песни разных городов России, авторов-исполнителей, молодых поэтов и членов Союза писателей и гостей фестиваля.