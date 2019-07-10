166 тысяч рублей долга оплатил великолучанин, чтобы «освободить» автомобиль
166 тысяч рублей долга оплатил житель Великолукского района, чтобы снять со своего автомобиля запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В июне текущего года в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя за задолженность перед кредитной организацией в 166 тысяч рублей, которую он своевременно не погасил.
Судебный пристав наложил на автомобиль должника запрет на регистрационные действия, о которых мужчина узнал, когда попытался продать свою машину. После этого должник обратился к судебным приставам и попросил реквизиты для оплаты. Чтобы снять запрет великолучанину пришлось полностью погасить задолженность на общую сумму 166 тысяч рублей.