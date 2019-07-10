166 тысяч рублей долга оплатил великолучанин, чтобы «освободить» автомобиль

14:00, 10 июля 2019, ПАИ

166 тысяч рублей долга оплатил житель Великолукского района, чтобы снять со своего автомобиля запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В июне текущего года в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя за задолженность перед кредитной организацией в 166 тысяч рублей, которую он своевременно не погасил.

Судебный пристав наложил на автомобиль должника запрет на регистрационные действия, о которых мужчина узнал, когда попытался продать свою машину. После этого должник обратился к судебным приставам и попросил реквизиты для оплаты. Чтобы снять запрет великолучанину пришлось полностью погасить задолженность на общую сумму 166 тысяч рублей.