11 интернет-страниц о наркотиках заблокировали псковские полицейские

14:12, 10 июля 2019, ПАИ

С начала года псковские полицейские обеспечили блокировку 11 интернет-страниц, где рассказывалось о способах приготовления наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также в Сети были выявлены два факта пропаганды употребления наркотических средств и пресечена деятельность 7 интернет-магазинов, торговавших запрещёнными веществами.

Что касается легального оборота наркотиков, то за полгода полицейские выявили 9 правонарушений в сфере оборота прекурсоров наркотических средств. Как правило, отметил Рустам Кохан, они связаны с нарушением ведения документации.