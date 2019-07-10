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11 интернет-страниц о наркотиках заблокировали псковские полицейские

С начала года псковские полицейские обеспечили блокировку 11 интернет-страниц, где рассказывалось о способах приготовления наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Также в Сети были выявлены два факта пропаганды употребления наркотических средств и пресечена деятельность 7 интернет-магазинов, торговавших запрещёнными веществами.

Что касается легального оборота наркотиков, то за полгода полицейские выявили 9 правонарушений в сфере оборота прекурсоров наркотических средств. Как правило, отметил Рустам Кохан, они связаны с нарушением ведения документации.

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