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Общество

Олимпийские игры молодежи прошли в Псковском районе

Фото пресс-служба администрации Псковского района

В Серёдкинской волости состоялись ХХХIII Олимпийские игры молодежи Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

В программу соревнований входили перетягивание каната, городки, дартс, стрельба, биатлон, футбол, волейбол, ночное и дневное ориентирование, туристическая полоса, высекала, армрестлинг, конкурсы поваров, художественной самодеятельности и дисциплины и быта. Также на играх была организована отдельная программа для детей — туристическая полоса, городки и дартс.

Фото пресс-служба администрации Псковского района

В соревнованиях приняли участие более 300 человек из 11 команд Псковской района. По итогам соревнований первое место заняла команда «Силовики» (Неёлово), второе — «Виктория» (Писковичи), третье — «Буш и Ко» (Писковичи). Помимо этого, в номинации «самая дружная команда» победили «Лесные братья» (Серёдка). Им был вручен сертификат от территориальной избирательной комиссии Псковского района на изготовление флага.

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