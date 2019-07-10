Немецкий журналист предложил снести памятник погибшим на Курской дуге

16:07, 10 июля 2019, ПАИ

Немецкий журналист, ведущий редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью, в которой призвал снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, сообщает РИА Новости.

Немецкий журналист утверждает, что под Прохоровкой не было крупного сражения, а значит Красная армия не одержала победу в нем. Ссылаясь на аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией, журналист отмечает, что в сражении участвовали 186 немецких боевых машин против 672 советских. «Вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта», — утверждает он.

Бой под Прохоровкой состоялся 12 июля 1943 года. Это противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.