Систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой внедрят в Псковской области

15:47, 10 июля 2019, ПАИ

В Псковской области будут внедрять систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой службой. Это пилотный проект, который кроме Псковской области будет реализовываться ещё в двух регионах России. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и исполняющей обязанности начальника регионального отделения УФНС Анны Кутузовой 10 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Анна Кутузова отметила, что сейчас сотрудники налоговой службы тратят большое количество времени для получения судебных приказов. «Новая единая система документооборота помогла бы сэкономить не только время сотрудников, но и бюджетные средства, потому что пропала бы необходимость печатать документы на бумажном носителе», — сказала она. Для запуска новой системы необходимо порядка 3 млн рублей.

Михаил Ведерников одобрил нововведение и заявил, что в перспективе в Псковской области будет налажена единая система электронного документооборота между всеми ведомствами. «Сейчас будут внедряться модульные системы, в дальнейшем нужно поставить перед специалистами задачу по их объединению», — сказал глава региона.

Затем стороны перешли к теме передачи региональной налоговой службе здания № 2А на улице Яна Фабрициуса. Речь шла о том, что операционный зал МИФНС находится на третьем этаже, что доставляет неудобство людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. В случае передачи здания зона обслуживания клиентов переедет на первый этаж, а на освободившейся площади разместятся сотрудники службы. В скором времени планируется увеличение их количества в связи с централизацией ряда функций налоговой службы в регионе.

Михаил Ведерников взял этот вопрос на контроль и заметил, что нужно дополнительно проработать его с администрацией Пскова. Глава региона пояснил, что при передаче здания нужно будет где-то разместить два комитета и несколько общественных организаций.