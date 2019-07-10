7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля на 15-м километре автодороги Великие Луки – Невель произошло ДТП с участием двух легковых машин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, ВАЗ не пропустил «Форд», из-за чего произошло столкновение. В результате пострадали двое взрослых и двое детей, которые ехали в отечественном автомобиле, в иномарке травмы получили двое взрослых и ребенок.
Предположительно, тяжелые травмы получил водитель ВАЗа. Сейчас медики оказывают необходимую помощь и уточняют диагнозы.