0
16:04
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
09:56
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
17:26
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
15:28
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
17:01
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
15:10
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
14:04
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
Еще новости
Происшествия

7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель

10 июля на 15-м километре автодороги Великие Луки – Невель произошло ДТП с участием двух легковых машин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По предварительной информации, ВАЗ не пропустил «Форд», из-за чего произошло столкновение.  В результате пострадали двое взрослых и двое детей, которые ехали в отечественном автомобиле, в иномарке травмы получили двое взрослых и ребенок. 

Предположительно, тяжелые травмы получил водитель ВАЗа. Сейчас медики оказывают необходимую помощь и уточняют диагнозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля 2019
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
08 июля 2019
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
05 июля 2019
В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
05 июля 2019
90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
04 июля 2019
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
04 июля 2019
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
04 июля 2019
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности
04 июля 2019
«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности

Идет загрузка...