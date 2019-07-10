Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку ищут в Пскове

16:43, 10 июля 2019, ПАИ

В Пскове ищут очевидцев наезда мопеда на пенсионерку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 8 июля около 10:00 на мосту Александра Невского. В районе дома № 19 по улице Кузбасской Дивизии мопед сбил 78-летнюю женщину, которая шла по мосту в сторону улицы Чудской. Водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Тех, кто стал свидетелем происшествия, или располагает информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Предположительно, на данных фото зафиксирован водитель мопеда.