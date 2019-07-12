Быстро и вкусно: Какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке еды

15:05, 12 июля 2019, ПАИ

В стремительном ритме не всегда удается полноценно постоять у плиты и приготовить вкусный обед или ужин. Порой дают о себе знать усталость или плотный график на работе, которые тесно переплетаются с желанием вкусно поесть. В таких случаях всегда выручают кафе с услугой доставки еды. Псковское агентство информации изучило предложения кафе Пскова, которые не только приготовят качественно, вкусно и с душой, но и быстро доставят еду в любую точку города.

Для любителей «по-домашнему»

В Пскове работает доставка готовых и по-настоящему домашних обедов! Согласитесь, не всегда есть возможность уйти с работы на обед, потратить при этом время на дорогу до дома, кафе или столовой. Выручит #ДомашняяКухня, сотрудники которой с удовольствием доставят полноценный обед.

При этом каждое блюдо упаковано в порционную, одноразовую и герметичную посуду, которая пригодна для разогрева в микроволновой печи. В комплекте также имеются одноразовые столовые приборы (вилка, ложка, нож) и хлеб.

Заявки на доставку обеда в офис или домой можно сделать с 8:00 до 11:45. Развозить готовые блюда по городу начинают уже с 12:00. Доставка бесплатная при заказе комплексного обеда за 200 рублей.

Чтобы сделать заказ, необходимо в будние дни позвонить по телефону 8-960-220-01-98, сообщить точный адрес доставки и номер телефона для обратной связи.

Оплатить заказ можно наличными по факту доставки обеда, а также по безналичному расчёту с организациями. Что очень важно, еду здесь всегда готовят только из свежих и качественных продуктов.

Страничка «ВКонтакте», где можно ознакомиться с меню: https://vk.com/obed_iz_doma

Адрес: Псков, улица Воровского, 1.

Индивидуальный предприниматель Максимов Сергей Евгеньевич, ОГРНИП: 314602707100013.

Кофейня Simple

Simple — кафе нового формата в Пскове, в котором сочетаются изысканная кофейня и блюда для приверженцев правильного питания. Свежая выпечка, низкокалорийные десерты, ароматный кофе, бизнес-ланчи, рационы на целый день — вот, что ждёт всех гостей кафе.

В любой момент вы можете заказать бизнес-ланч с доставкой до дома, офиса или другого удобного места.

Те, кто придерживается правильного питания, но не любит походы по магазинам, приготовление еды с подсчётом КБЖУ, могут заказать сразу рацион на целый день.



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple



Фото: Кофейня Simple

















Калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов уже подсчитаны! Клиенту остается только сделать звонок, выбрать подходящий рацион, дождаться курьера и целый день наслаждаться вкусными и полезными блюдами без забот!

Simple работает каждый день с 9:00 до 21:00 (выходные и праздники - с 11:00 до 21:00). Адрес: улица Советская, 62. Заказать еду и забронировать столики можно по телефону 8-953-250-40-40 или в Instagram @simple_cafe60 и @prostokitchen60.

Страничка «ВКонтакте»: https://vk.com/simple60

Индивидуальный предприниматель Князьков Кирилл Игоревич, ОГРНИП 317602700021794.

«Великий Мао»

Для любителей китайской кухни «Великий Мао» подготовил совершенно новый и уникальный формат доставки еды в коробочках на дом в Пскове. Вообще, «Великий Мао» славится своей лапшой, которую всегда готовят вручную и, что важно, не используют полуфабрикаты. Клиенты могут заказать лапшу с 12 наполнителями, которые вызовут положительные эмоции буквально у любого заказчика: со свининой, говядиной, морепродуктами и курицей, грибами, овощами.

Один из самых главных секретов вкусной лапши – это фирменные соусы, которые уникально подчеркивают многие блюда. Доступны для заказа шашлыки, креветки в панировке, курица с ананасами и рисом, курица с арахисом и ананасом, а также курица в соусе терияки.

Не разочарует «Великий Мао» любителей азиатских супов: том ям, мисо, том кха, томатный суп с яйцом и китайский суп с курицей – любой из них подойдет в качестве первого блюда, остается только выбрать. Вкусовая гамма максимально сохраняет оригинальный рецепт.

Еще кафе предлагает салат «чука», южнокитайский и харбинский салаты, со спаржей и фунчозой.

У «Великого Мао» сеты — выгодный формат заказа. Обычно вес сета приближается к килограмму, стоимость — от 490 рублей. Самый популярный сет — для двоих, в который входит лапша с курицей в соусе, лапша со свининой в соусе, салат и морс. Вес сета - более 1 кг, а стоимость менее 500 рублей. Считайте сами.

Для компании заказывают сет для троих, обычно им можно вполне накормить компанию из 5-ти человек. Вес блюд - почти 2 кг при стоимости в 940 рублей – очень выгодное предложение!

Еда от «Великого Мао» - это качественные и вкусные блюда, которые можно заказать с доставкой по Пскову. График работы: с 11:00 до 21:30 (без выходных). В списках клиентов у «Мао» – организации, автосервисы, гостиницы, частные лица. Звоните по телефону 8-911-389-60-05. Адрес: улица Западная, 16Б.

У «Великого Мао» есть скидки в дни рождения клиентов и много акций!

Сайт: http://www.velikiymao.ru

Страничка «ВКонтакте»: https://vk.com/velikiymao

Индивидуальный предприниматель Григорян Андраник Аршакович, ОГРНИП: 318602700011451.

Stedroll

Stedroll — это кафе, предлагающее посетителям блюда японской кухни в формате «take-away», что можно перевести простой фразой «роллы с собой». Главная особенность заведения — высокое качество роллов, что достигается благодаря отличным ингредиентам, неустанному контролю за приготовлением блюд и любви дружного коллектива «Стедролла» к своей работе.

Меню «Стедролла» включает в себя как классические, многими любимые роллы в духе «Калифорнии» и «Филадельфии», так и более необычные рецепты — здесь вы можете попробовать сытный «Бир сет», изысканный ролл с гребешком, набор с настоящей красной икрой и многое другое. Также в кафе можно заказать несколько видов авторского салата «Цезарь», сборную лапшу на самый взыскательный вкус, запеченные мидии и удобные в поедании на ходу суширитто, которые в больших городах уже стали кулинарным трендом.

Особенно «Стедролл» славится своими вкуснейшими запеченными роллами размера XXL, которые давно стали его визитной карточкой. Если вы до сих пор считаете, что японской кухней можно полюбоваться, но не наесться, то в этом кафе вас непременно переубедят.



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll



Фото: Stedroll













Помимо неизменно вкусной еды «Стедролл» балует постоянных клиентов регулярными скидками, подарками, акциями и розыгрышами. Чтобы быть в курсе самых выгодных предложений, нужно вступить в группу https://vk.com/stedroll и подписаться на «секретную» рассылку, которая каждый день будет вас радовать новыми сюрпризами и интересными фактами. Также в кафе действуют скидки для именинников, причём заказать вы можете не только набор роллов на всю компанию, но и вкуснейшие десерты, которые заменят привычный торт.

Главная цель сотрудников «Стедролла» - вкусно накормить каждого посетителя. На все ваши вопросы ответят приветливые администраторы, блюда приготовят профессиональные повара, а курьеры в кратчайшие сроки привезут заказ на дом. Бесплатная доставка по всему городу осуществляется всего от 600 рублей.

Подробно ознакомиться с меню и сделать заказ можно на сайте http://stedroll.ru/.

Также заказы принимаются по телефону 8 (8112) 702-602 ежедневно с 12.00 до 22.30. Само кафе располагается по адресу; улица Рокоссовского, 44а.

Индивидуальный предприниматель Васильев Эдуард Игоревич, ОГРНИП 306602709400111.

Суши-Сити | Sushi-City

В Пскове есть магазины федеральной сети японской кухни Sushi-City. Магазины этой Компании работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московской и Новгородской областях, в Мурманске, Калининграде, Архангельске, Владимире, Рязани, Дагестане, Карелии и Забайкалье.

Гостей ожидают высокие стандарты обслуживания: приготовление блюд из продуктов отличного качества происходит в присутствии клиента «из-под ножа» с соблюдением всех стандартов.

Рецептуры разработаны бренд-шефом сети, учеником ведущих японских поваров. Профессиональные повара, между прочим, проходят обучение в учебном центре Компании в Санкт-Петербурге.

Последней новинкой от Sushi-City стали 6 эконом-наборов стоимостью от 199 до 399 рублей. Особое разнообразие этим набором придает их исполнение: холодное или запеченное. Более подробно с составами наборов можно ознакомиться на сайте www.sushi-city.com в разделе «Меню».

В Sushi-City выполняется строгий контроль качества сервиса и блюд с соблюдением всех санитарных норм.

Для всех гостей Sushi-City предусмотрены скидки, а цены доступны для широких слоев населения. Можно сделать заказ по телефону, на сайте, через мобильное приложение и получить его в указанное время без очереди, либо лично в магазине. Блюда японской кухни можно заказать с доставкой в любую точку города.

Одним из весомых удобств для гостей компании Sushi-City является возможность оплачивать заказы бонусами «Спасибо от Сбербанка». При оформлении любого заказа и оплате картой Сбербанка гость может не только накопить бонусы «Спасибо», но и оплатить ими часть заказа.

Совсем недавно Sushi-City реализовала сервис смс-информирования о статусе заказа. Теперь, гость оформивший на сайте или через мобильное приложение свой заказ, будет получать короткие сообщения о статусе своего заказа: «Заказ принят и уже готовится», «Ваш заказ приготовлен! Ждем Вас!», «Курьер выехал. Ожидайте», «Ваш заказ доставлен».

Первый магазин Sushi-City в Пскове находится по адресу: улица Юбилейная, 32, телефон, 8-(8112)-29-63-88.

Второй магазин расположен по адресу: Октябрьский проспект, 31, телефоны 8-(8112)-29-63-22, 8-(8112)-29-63-90.

Часы работы магазинов Sushi-City с 10:00 до 22:00 (в пятницу и субботу до 23:00).

Подробное меню - на сайте https://www.sushi-city.com/sets/

Страничка «ВКонтакте»: https://vk.com/sushicity_pskov

Индивидуальный предприниматель Гаджиева Замиран Михрабовна, ОГРНИП 313054218500054.

Romeo sushi

Любителей японской кухни не разочарует вкусная еда от Romeo sushi. Повара подходят к приготовлению полюбившихся псковичам блюд с изяществом и любовью.

Помимо многочисленных видов роллов, здесь можно заказать WOK-лапшу с курицей, грибами, морепродуктами, лососем, беконом, овощами и по-шанхайски.

В наличии Romeo sushi и супы: с куриной лапшой, классические японские супы мисо и кимчи, сливочный суп с лососем. Кроме сытных супов для заказа доступны тигровые креветки в темпуре и гигантские мидии, обжаренные с чесночком и запеченные в раковинах под сырным соусом.

Кстати, определенно порадуют выгодные сеты, а также десерты, топпинги и напитки.

Romeo sushi работает каждый день с 11:00 до 22:30. Заказ бесплатно доставят при сумме от 600 рублей. Среднее время доставки — всего 60 минут. Возможен безналичный расчет, в том числе при доставке, — удобно!

Заказ можно сделать по телефону +7-951-752-11-00. Адрес: Рижский проспект, 9, корпус 3.

Подробное меню представлено на сайте https://www.romeo-sushi.ru/

Страничка «ВКонтакте»: https://vk.com/romeo60

Instagam: https://www.instagram.com/romeo_sushi/

Индивидуальный предприниматель Кочкина Светлана Ивановна, ОГРНИП 318602700003045.

«Суши Бум»