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Культура

Псковская студентка сняла клип в метро Санкт-Петербурга

Студентка 3 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Галина Соколова и преподаватель колледжа, студент Санкт-Петербургского института культуры Тимофей Никогосов сняли клип в метро Санкт-Петербурга. Композиция носит название «Два пассажира». Её автором и режиссёром клипа стал Тимофей Никогосов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

Автор композиции отметил, что написал песню именно для Галины Соколовой, вместе с текстом и музыкой у него появилась и идея для видео. Большая часть съёмок прошла в Санкт-Петербурге, в частности, в метрополитене.

«Месседж клипа достаточно оптимистичен, - рассказал Тимофей Никогосов. - Героиня, переживая расставание с близким человеком, встаёт перед выбором: погрузиться в свои страдания и одиночество, или найти в себе силы преодолеть проблемы и идти дальше. Она как бы проходит через состояние катарсиса, высвобождается от своих глубоких переживаний».

Тимофей Никогосов - лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых композиторов и аранжировщиков, автор нескольких музыкальных проектов, среди которых есть и для людей с ограниченными возможностями.

Галина Соколова – обладательница титула «Голос Пскова», лауреат конкурсов молодых исполнителей всероссийского и международного уровней.

Ранее музыканты уже выпустили клип на песню «Буду белой». Видео вышло в свет около года назад.

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