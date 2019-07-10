Рабочая группа по общественному контролю за «наливайками» создана в Псковской области

17:47, 10 июля 2019, ПАИ

Рабочая группа по общественному контролю за деятельностью пабов — «наливаек» — в жилых домах создана при Общественной палате Псковской области. Об этом с заседания Совета палаты 10 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также по итогам заседания утвержден состав рабочей группы и принято решение обратиться в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением рассмотреть вопрос о прекращении деятельности пабов на территории региона.

При этом планируется изменить временные рамки ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные на территории Псковской области в вечернее время.

Какие есть пути борьбы с «наливайками», можно узнать здесь>>>.