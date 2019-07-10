За издевательство над животными предлагается наказывать с 14 лет

19:30, 10 июля 2019, ПАИ

В базе законодательной деятельности Государственной думы России разместили законопроект петербургских депутатов с поправками в Уголовный кодекс о привлечении к ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет, пишет Интерфакс.

По мнению авторов инициативы, идея неотвратимости предпочтительнее жестокости наказания, и это скорее поможет предотвратить общественно опасные деяния. В пояснительной записке говорится о том, что сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными. Даже в том случае, если эти действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.

В настоящее время за жестокое обращение с животными назначается штраф 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Предусмотрены также обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Предусмотрено ужесточение наказания за то же деяние, совершенное: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или Интернете; в отношении нескольких животных. Такие случаи наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в Интернете, то они наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.