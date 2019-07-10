Дружины юных пожарных Псковской области показали высокие результаты на межрегиональных соревнованиях

20:35, 10 июля 2019, ПАИ

Участники команды дружины юных пожарных Псковской области Кирилл Владимиров и Олег Воднев показали наилучшие результаты в личном зачете на межрегиональных соревнованиях среди ГУ МЧС России по субъектам России и Первенстве ВДПО по пожарно-спасательному спорту в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ведомства, ребята впервые выполнили норматив II юношеского разряда в подъеме по штурмовой лестнице во второй этаж учебной башни.

Представители Псковской области Полина Маслова, Владлен Сооц и Даниил Орбан выполнили норматив III юношеского разряда в данном виде программы. Все перечисленные участники команды стали рекордсменами региона в этом виде программы пожарно-спасательного спорта, подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, в ходе командных соревнований псковские юноши и девушки установили два новых рекорда области в боевом развертывании, улучшив предыдущее рекордное достижение более чем на 10 секунд.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 сборных команд. В состав команды областной МЧС вошли профессиональные пожарные и дружины юных пожарных в трех возрастных группах от 13 до 18 лет. По итогам выполнения четырех видов программы сборная команда Главного управления заняла 9 место, добавили в пресс-службе.