МЧС: Развлекательные и спортивные центры в Великих Луках соответствуют требованиям пожарной безопасности

21:34, 10 июля 2019, ПАИ

Торгово-развлекательные и спортивные центры в Великих Луках соответствуют требованиям пожарной безопасности, заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Максим Степанов на общегородском совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На данный момент все указанные объекты, в целом, соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Плановые проверки проводятся регулярно», – отметил он.

При этом Максим Степанов рассказал, что после происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово прокуратура инициировала проверки объектов торговли, а также торговых, торгово-развлекательных, спортивных центров, которые прошли и в Великих Луках. В проверках принимали участие сотрудники администрации города.

Докладчик отметил, что в июне в отдел поступило 17 сообщений о происшествиях, из которых зарегистрировано 10 пожаров, подлежащих государственному статистическому учету и 7 иных происшествий. Подразделения пожарной охраны спасли двух человек и материальные ценности на сумму свыше 600 тысяч рублей, погибших и пострадавших при пожарах людей не зарегистрировано.

В течение первого полугодия 2019 года на территории Великих Лук зафиксировано 257 пожаров, материальный ущерб от которых составил 5 млн 297 тысяч рублей, пострадало 5 человек, погибших не было.