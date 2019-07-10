Почти 50 краж зарегистрировали в Великих Луках в июне

22:28, 10 июля 2019, ПАИ

47 краж и 5 фактов грабежа зарегистрировали в Великих Луках в июне, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов на общегородском совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Докладчик рассказал, что в прошлом месяце были совершены 24 преступления экономической направленности, 19 – по линии незаконного оборота наркотиков, 1 – по незаконному обороту оружия. Также зарегистрированы 2 факта изготовления поддельных денежных купюр, кража транспорта, а также по одному факту убийства, изнасилования и умышленного поджога. По данным преступлениям возбуждены уголовные дела.

«В июне 2019 года в городской отдел МВД России поступило 1 тыс. 675 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях», – сообщил Роман Иванов. В июнь из незаконного оборота великолукские полицейские изъяли 49,86 граммов наркотических средств и психотропных веществ, провели 15 обысков.

Роман Иванов рассказал, что было зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 – с пострадавшими.