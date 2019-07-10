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Общество

Совместная выставка музея-заповедника «Изборск» и музея-памятника «Исаакиевский собор» откроется в Печорах 11 июля

Совместная выставка Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» откроется в Печорах 11 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Изборского музея.

Название выставки: «И грянул бой, Полтавский бой!»: Полтавской баталии – 310 лет. К истории создания Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге». Отмечается, что на баннерах воспроизведены фрагменты старинных гравюр XVIII века: «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» И. Соколова и М. Махаева и «Полтавская баталия» Николя де Лармессена с оригинала П. Д. Мартенса-Младшего.

Над входом в музей размещено изображение Каплуновской иконы Богородицы, которую поддерживают летящие ангелы – эта композиция украшает интерьер Сампсониевского собора в Петербурге.

Выставка откроется в 11 июля в 15:00 в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6) и продлится до 8 сентября.

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