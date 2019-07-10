В Псковской области будут работать избирательные участки в день выборов губернатора Петербурга

22:52, 10 июля 2019, ПАИ

В день выборов губернатора Санкт-Петербурга избирательные участки будут работать не только в городе, но и в Ленинградской и Псковской областях. Как пишет портал Мойка78, об этом сообщил глава председатель Горизбиркома Виктор Миненко.

По его словам, в Ленинградской области, в которой проживают 200 тыс. избирателей, откроют 72 участка, а еще 20 участков — в Псковской области для 45 тысяч избирателей.

В выборах губернатора Санкт-Петербурга в Единый день голосования 8 сентября будут участвовать врио главы города Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Гражданская платформа») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).