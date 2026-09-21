Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму в округе №150

00:59, 21 сентября 2026, ПАИ

По данным ЦИК России, после обработки 55,07 % протоколов в Псковском одномандатном округе № 150 лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский с 49,56 % голосов.

У Дмитрия Михайлова (КПРФ) – 12,25 %, у Натальи Тудаковой («Справедливая Россия») – 7,92%.

Напомним, что за мандат депутата Госдумы в округе № 150 борются девять кандидатов: Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Кирилл Сорокин («Зелёные») и Евгений Васильев («Яблоко»).