«Умные» системы экстренного торможения могут появиться в российских автомобилях

08:45, 11 июля 2019, ПАИ

«Умные» системы экстренного торможения могут появиться в российских автобусах и грузовиках. Такие изменения в технический регламент стран Таможенного союза разрабатывает Минпромторг, пишет газета «Известия».

Новое оборудование будет действовать на основе искусственного интеллекта. Аналогичные стандарты уже частично введены в развитых странах. В 2025 году в Европе и США планируется окончательно перевести все машины на «умное» торможение.

Проект изменений будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию до конца III квартала 2019 года, однако сроки его реализации пока не определены. В Минтрансе полагают, что впоследствии устанавливать «умные» системы торможения обяжут устанавливать во всех автомобилях.

Автопроизводители и участники рынка считают, что России рано или поздно придется адаптироваться под мировые стандарты безопасности, но из-за обязательной установки новых систем стоимость автомобилей может вырасти на 5-15%.