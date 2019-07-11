Британский оператор планирует обеспечить россиян доступным спутниковым интернетом

08:55, 11 июля 2019, ПАИ

В России может появиться доступный спутниковый интернет от британского оператора OneWeb. Вопрос о выделении частот для работы оператора рассмотрит госкомиссия по радиочастотам на заседании 30 июля, пишет газета «Известия».

При помощи технологий мобильной спутниковой связи оператор хочет обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру. По мнению экспертов, услуги OneWeb будут востребованы в ряде регионов России, к примеру, на Крайнем Севере, где выход в Сеть пока проблематичен.

OneWeb планировал начать работу в России еще осенью 2018 года, однако ФСБ выступила против. В ведомстве посчитали, что проект может носить разведывательный характер и создать дополнительную конкуренцию российским операторам.

Российские специалисты считают, что риск конкуренции действительно есть, но пока нет данных о стоимости абонентских терминалов OneWeb, тарифах и удобстве сервиса.

Россия разрабатывает собственные спутниковые системы. Создать отечественные спутниковые группировки, способные конкурировать с OneWeb, планируется в начале следующего десятилетия.