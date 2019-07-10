Порезавший мужчину невельчанин проведет в колонии 3 года

09:01, 11 июля 2019, ПАИ

40-летний житель Невельского района проведет в колонии 3 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

18 апреля 2019 года в одном из домов в деревне Завруи Невельского района мужчина на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего кухонным ножом в живот. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом выразил недовольство тем, что оппонент приставал к его больной матери.

Пострадавший получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной стенки с повреждением тонкого кишечника, которые признали тяжкими и опасными для жизни.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.