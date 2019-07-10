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Грозовой разряд привел к пожару в жилом доме в Невеле

10 июля в 19:07 в Невеле на улице Краснофлотской из-за грозового разряда в жилом доме обгорела стена, помещение было закопчено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 19:38 в Локне на улице Новой в двухкомнатной квартире огонь повредил потолок, на балконе - стену. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.

В 18:59 в Островском районе в деревне Воронцово сгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращения с огнем.

11 июля в 1:30 в Невельском районе в деревне Барканы сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки.

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