Грозовой разряд привел к пожару в жилом доме в Невеле

09:06, 11 июля 2019, ПАИ

10 июля в 19:07 в Невеле на улице Краснофлотской из-за грозового разряда в жилом доме обгорела стена, помещение было закопчено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 19:38 в Локне на улице Новой в двухкомнатной квартире огонь повредил потолок, на балконе - стену. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.

В 18:59 в Островском районе в деревне Воронцово сгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращения с огнем.

11 июля в 1:30 в Невельском районе в деревне Барканы сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки.