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Общество

Выброшенную из машины больную собаку забрали в псковский зооприют

Псковские зоозащитники спасли найденную на дороге больную собаку. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», старого пса выкинули из машины в деревне Кусва Псковского района.

Животное истощено, здание лапы его почти не держат, на шее обнаружены раны. Собака контактная, подпускает к себе. Зоозащитники предполагают, что пес слепой. По поводу ран в организации отметили, что это может быть разорвавшийся нарыв, либо огнестрел, точнее можно будет сказать после обследования у врача.

В «Зоозащите» добавили, что будут забирать самых несчастных животных, несмотря на трудности с финансами и небольшим количеством пожертвований в период отпусков. «Если у кого-то атрофировалась совесть и высохло сердце, животные не должны умирать в поле, кустах, в лесу. Сидеть у трассы и ждать, - прокомментировала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. - И этот пёс получит всё, чтобы его больное тело спокойно отдыхало на мягком матрасе, а собачья душа радовалось миске вкусной каши и нашим, вашим обнимашкам».

Найденный пес находится в приюте «Лесопилка» по адресу: Псков, Новгородская, 7.

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