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В Греции во время грозы погибли отец и сын из России

В Греции в местечке Неа Потидиа на полуострове Халкидики во время грозы погибли отец и сын из России, сообщает ТАСС. Генконсульство России в Салониках связывается с турфирмой, чтобы прояснить все обстоятельства.

По словам, генконсула России в Салониках Александра Щербакова, пока точной информации нет. «Мы сейчас на связи с туристической компанией, по линии которой наши туристы сюда приезжали. Известно только, что это семья из пяти человек - муж с женой и трое детей. К сожалению, глава семьи и один из детей погибли в результате падения дерева. Больше ничего не могу сообщить», - добавил консул.

Александр Щербаков также отметил, что ему ещё предстоит ознакомиться с документами погибших, а пока информация основывается только на данных от турфирмы. «Это произошло в достаточно известном в туристическом плане месте Неа Потидиа. Но нужно все это, конечно, проверять. Самое страшное случилось, и теперь у нас работа по выяснению обстоятельств произошедшего, по отправке тел погибших и семьи домой», - сказал он.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь с 10 на 11 июля. По сообщению новостного сайта Newsbomb.gr, на 39-летнего россиянина и его двухлетнего сына во время грозы упало дерево.

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