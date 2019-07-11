Выросли траты россиян при походе в магазин

11:07, 11 июля 2019, ПАИ

Траты россиян при походе в магазин в июне увеличились, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные холдинга «Ромир». Средний чек по сравнению с маем увеличился на три рубля и составил 556 рублей.

При этом в апреле средний чек был ещё выше, чем в июне. Он составлял 557 рублей.

В Сибири средний чек увеличился на 2,6% - до 477 рублей, в Южном федеральном округе на 2,1% - до 580 рублей, в Северо-Западном - на 1,1% до 618 рублей, в Приволжском - на 1% до 508 рублей, в Уральском - на 0,5% до 577 рублей.

Чек уменьшился только в Дальневосточном округе (на 1,7 процента - до 628 рублей) и Центральном (на 1,1 процента - до 607 рублей).