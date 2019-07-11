20 тонн куриных шкурок вернули в Латвию из Псковской области

12:02, 11 июля 2019, ПАИ

На границе России и Латвии в Псковской области в пункте пропуска запрещён ввоз 20 тонн замороженных куриных шкурок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз следовал в Казахстан. Во время ветеринарного-санитарного досмотра специалисты обнаружили, что маркировочные этикетки на части товара были нанесены таким образом, что вскрытие упаковки возможно без повреждения их целостности.

В результате ввоз 20 тонн мясных субпродуктов на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.