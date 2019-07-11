Дорогу Красные Горки – Бакач ремонтируют в Дедовичском районе
Ремонт дороги Красные Горки – Бакач идёт в Дедовичском районе. Работы проводятся на участке протяжённостью 4 километра в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Ремонт выполняет ОА «Буер». Обойдётся он в сумму около 29 млн рублей.
Подрядчик сейчас приступил к фрезерованию изношенных слоев асфальта и укладке нового дорожного покрытия, впереди – обустройство обочин и нанесение термопластиковой разметки.
Как подчеркнул председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, работы на дороге Красные Горки – Бакач идут с опережением графика.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дороги, входящие в Псковскую агломерацию, выделено около 2 млрд рублей. Отремонтировать на эти средства планируется 50 участков. Кроме того, на дорогах региона в этом году будут смонтированы 50 новых стационарных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения.