Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО

12:45, 11 июля 2019, ПАИ

Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по количеству объектов, включенных в список ЮНЕСКО. Об этом сообщила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов уточнил, что в список ЮНЕСКО сейчас включены 869 объектов культурного наследия, большая часть из них находится в Италии, Китае, Испании, Германии, Франции, Индии. В России теперь есть 30 объектов всемирного наследия (18 культурных и 11 природных), 10 из них расположены в Пскове.

Вера Емельянова отметила, что 7 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошла в состав делегации в Баку и приняла участие в 43-й сессии комитета всемирного наследия, где рассматривалась номинация «Памятники Древнего Пскова». «Мы готовились к этому, проведена колоссальная работа. Псков однажды уже подавал заявку, но ее вернули на доработку, поэтому нынешняя сессия была для нас очень важной», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Она уточнила, что в поддержку псковской номинации выступили 9 стран - членов комитета. В частности, представитель Азербайджана заявил, что «Псков - один из городов, лучше всего представляющих историю, государственность, православную церковь России». По словам Веры Емельяновой, выступал и представитель Китая, который подчеркнул важность псковской архитектуры и ее широкое влияние на всемирную архитектуру. «Представитель Норвегии начал с того, что сказал: «Добро пожаловать в список ЮНЕСКО», - продолжила Вера Емельянова. Также на сессии в поддержку Пскова выступали представители Бразилии, Испании, Зимбабве, Венгрии, Кыргызстана, Боснии. «Атмосфера была абсолютно открытая, дружелюбная», - поделилась первый заместитель губернатора Псковской области и поблагодарила всех, кто принимал участие в этой работе. Она добавила, что на минувшей сессии в список ЮНЕСКО наряду с Псковом был внесен Вавилон.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.