Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» прошёл в Печорах
Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» прошёл в Печорах сегодня, 26 сентября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
В парке культуры и отдыха «Треугольник» собрались семьи со всего округа. Фестиваль проводится уже в третий раз, и ежегодно количество творческих площадок и участников увеличивается.
В рамках мероприятия прошёл концерт. Охрану правопорядка на фестивале обеспечивали дружинники АНО «Дружина» и администрации округа.
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