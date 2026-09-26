Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» прошёл в Печорах

16:39, 26 сентября 2026, ПАИ

Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» прошёл в Печорах сегодня, 26 сентября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»

















В парке культуры и отдыха «Треугольник» собрались семьи со всего округа. Фестиваль проводится уже в третий раз, и ежегодно количество творческих площадок и участников увеличивается.

В рамках мероприятия прошёл концерт. Охрану правопорядка на фестивале обеспечивали дружинники АНО «Дружина» и администрации округа.