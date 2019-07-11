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Общество

Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области

Полмиллиарда рублей выделены Псковской области на покупку медицинского оборудования. Об этом стало известно на заседании Правительства РФ 11 июля, в котором принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил о распределении субсидии регионам: более 1 млрд 200 млн рублей выделены Псковской и Омской областям, Алтайскому краю и Дагестану. Это деньги из резервов Правительства РФ, которые пойдут на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник, пояснил премьер-министр.

 Михаил Ведерников выразил благодарность Дмитрию Медведеву за поддержку Псковской области и постоянное внимание к проблемам региона. Он подчеркнул, что благодаря системной совместной работе администрации области, Правительства РФ и Министерства здравоохранения удалось улучшить некоторые показатели в системе здравоохранения региона. «Положительные тенденции наблюдаются в увеличении продолжительности жизни, уменьшении младенческой и общей смертности», — отметил губернатор.

На выделенные Правительством средства, проинформировал Михаил Ведерников, в Псковской области будут приобретены 14 единиц эндоскопического оборудования, 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, 6 рентгенологических комплексов, 5 аппаратов УЗИ экспертного класса, 3 маммографа, 2 магнитно-резонансных томографа, 2 стационарных флюорографа и мультиспиральный компьютерный томограф.

Новое оборудование направят в медицинские учреждения Пскова, Великих Лук и 8 районов региона: Стругокрасненского, Бежаницкого, Себежского, Опочецкого, Новосокольнического, Островского, Порховского,  Невельского.

Губернатор подчеркнул, что приобретённая техника позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, и в результате сократить естественную убыль населения. В настоящее время изношенность некоторого оборудования в медучреждениях региона достигает 90%.

 Заседание Правительства, которое провёл Дмитрий Медведев, было посвящено достижению национальных целей в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития.

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