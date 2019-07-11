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Общество

Псковские коммунальщики готовятся к Дням города

Псковские коммунальщики начали готовится к Дням города. Задачи перед службами были поставлены на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас обозначил руководителям управляющих компаний и представителям муниципальных ресурсоснабжающих организаций список работ, которые необходимо выполнить при подготовке к празднованию Дней города. Он сообщил, что нужно вывесить флаги, уделить внимание скосу травы, покрасить малые архитектурные формы: скамейки, урны. «Словом, сделать все, чтобы достойно подготовить подведомственные площади к Дням города», - подчеркнул Антон Ляугминас.

Он также напомнил, что в соответствии с планом «Антитеррор» все чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов, особенно примыкающие к местам проведения праздничных мероприятий, должны быть закрыты, чтобы исключить доступ туда посторонних граждан.

С 18 по 23 июля в Пскове пройдут мероприятия и концерты, приуроченные к празднованию 1116-летию города.

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