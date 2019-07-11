Работа над музыкой к гимну Псковской области продолжается

15:50, 11 июля 2019, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Анна Бударина рассказала о работе над музыкой к гимну региона. Об этом с заседания геральдического совета 11 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик сообщила, что на конкурс, в котором могли принять участие все желающие, поступили 17 проектов музыкальной редакции гимна Псковской области, в основном от профессиональных музыкантов. По словам Анны Будариной, все работы без идентификационных данных переданы экспертам для проверки соответствия техническому заданию.

После оценки, отметила спикер, пройдет совместное заседание членов экспертного совета при геральдическом совете для принятия решения. Участники геральдического совета приняли информацию к сведению.

В декабре 2018 года текст гимна Псковской области одобрили депутаты Псковского областного Собрания, но из-за отсутствия музыки законопроект пока не утвержден парламентариями.

Инициатива разработки обновлённой геральдической символики региона принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.