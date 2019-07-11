0
16:47
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
15:36
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
14:45
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
13:46
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
13:15
Не проливайте мимо: В Псковской области взялись за незаконную продажу алкоголя
13:12
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
12:05
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
Еще новости
Общество

Работа над музыкой к гимну Псковской области продолжается

Первый заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Анна Бударина рассказала о работе над музыкой к гимну региона. Об этом с заседания геральдического совета 11 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик сообщила, что на конкурс, в котором могли принять участие все желающие, поступили 17 проектов музыкальной редакции гимна Псковской области, в основном от профессиональных музыкантов. По словам Анны Будариной, все работы без идентификационных данных переданы экспертам для проверки соответствия техническому заданию.

После оценки, отметила спикер, пройдет совместное заседание членов экспертного совета при геральдическом совете для принятия решения. Участники геральдического совета приняли информацию к сведению.

В декабре 2018 года текст гимна Псковской области одобрили депутаты Псковского областного Собрания, но из-за отсутствия музыки законопроект пока не утвержден парламентариями.

Инициатива разработки обновлённой геральдической символики региона принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Официальные символы Псковской области
17 вариантов музыки для гимна Псковской области рассмотрят эксперты Эскизы наград Псковской области представили геральдическому совету Конкурс музыки к гимну Псковской области продлили до 1 июня Георгий Вилинбахов: «Огербачить» можно всех и вся, но для чего? Стартовал открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области Михаил Ведерников: Официальные символы Псковской области должны появиться во всех муниципалитетах 25 лет спустя Директор госархива Псковской области рассчитывает на продолжение работы геральдического совета в регионе Анатолий Мультах о госрегистрации флага и герба региона: Значимость этого события переоценить трудно Александр Голышев: Официальные символы Псковской области роднят человека со своей землей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
11 июля 2019
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
11 июля 2019
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
11 июля 2019
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
11 июля 2019
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
11 июля 2019
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра
11 июля 2019
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра
«Ласточка» изменит маршрут из Пскова до Петрозаводска и сократит время в пути
11 июля 2019
«Ласточка» изменит маршрут из Пскова до Петрозаводска и сократит время в пути

Идет загрузка...