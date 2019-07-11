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Общество

Паспорт туриста СЗФО вышел в свет

Вышел в свет паспорт туриста Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Информационного туристского центра Псковской области.

Буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» – это персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина России, объединяющее 11 регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России», в том числе Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую области, республики Карелию и Коми, а также Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

В буклете содержится краткая информация о каждом регионе, фотографии знаковых достопримечательностей, контактные данные Туристско-информационных центров, сведения об объектах туристской инфраструктуры – местах проживания и питания, объектах показа, сувенирных магазинах, а также туроператорах, реализующих маршруты «Серебряного ожерелья России».

В Информационном туристском центре отметили, что каждый обладатель паспорта туриста становится и участником квеста: турист-владелец по желанию указывает свои персональные данные и вклеивает фотографию, а при посещении каждого из регионов-участников на центральном развороте в специально отведённые места ставятся печати в региональных туристско-информационных центрах. «Прежде чем покинуть туристскую территорию, следует проверить, все ли пункты из списка дел путешественника выполнены – в этом поможет специальная страничка паспорта», – рассказали в Центре.

 «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» будет распространяться на крупных международных туристических выставках и форумах, также паспорта можно получить в туристско-информационных центрах регионов, входящих в проект «Серебряное ожерелье России».

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