Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума

16:47, 11 июля 2019, ПАИ

Руководство «Титан-Полимера» организует на псковском молодежном форуме «Без границ» панельную дискуссию, на которой участникам будет предложено поговорить о лидерстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Титан-Полимер», которая стала одним из партнёров форума.

В панельной дискуссии спикерами будут гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, гендиректор Псковского электромеханического завода Александр Лазарев, руководитель управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

В частности, Герман Петрушко будет выступать 18 июля в 14:00 в блоке «Диалог с лидерами региона». Планируется, что он обсудит с аудиторией вопрос о кадровом ресурсе в регионе и расскажет об открывающихся возможностях и перспективах в связи с приходом крупного инвестора в ОЭЗ «Моглино». Участвовать в дискуссии сможет молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области состоится 16-21 июля.

Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ и БОПЭТ. Проект ГК «Титан» - почти 14 млрд рублей инвестиций. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что производство будет запущено только после прохождения всех экологических экспертиз.