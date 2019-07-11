10 млн рублей долга по налогам погасили 50 псковских организаций за полгода

18:05, 11 июля 2019, ПАИ

По итогам полугодия в Псковской области около 50 организаций погасили долги по налогам в консолидированный бюджет России на общую сумму более 10 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области, это стало возможным благодаря комиссиям по контролю за платежами, которые за последние 6 месяцев собирались свыше 20 раз.

Одно из таких заседаний прошло в администрации Усвятского района под председательством и. о. главы Усвятского района Дмитрия Петрова, в котором приняли участие представители Федерального казначейства, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, районного Центра занятости, а также главный государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области Анна Сурикова.

На заседании заслушали одного из основных должников по налогам и сборам в Усвятском районе – предприятие ЖКХ, у которого на момент заседания комиссии образовалась задолженность в сумме 1,7 млн рублей.

Руководитель организации заверил комиссию, что принимает все возможные меры для ликвидации задолженности. На следующий день в счет погашения долга по платежам в бюджетную систему государства предприятие перечислило первый платеж, добавили в ведомстве.