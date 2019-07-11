Псковские сбитни, огуречная тянучка и кукла-засыпайка стали призёрами окружного этапа конкурса «Туристический сувенир»

17:40, 11 июля 2019, ПАИ

Продукция из Псковской области вошла в число лауреатов и финалистов окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Информационном туристском центре.

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в группе «эконом-класс» специального диплома «За оригинальную идею» была удостоена огуречная тянучка, изготовленная псковским фермером Ильёй Ивановым. В этой же номинации в группе «высокая ценовая категория» первое место занял подарок «Лакомство из земли Псковской!» от Столбушинского продукта.

В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» в средней ценовой категории «серебро» получил сбитень «Кремлевский» от Столбушинского продукта. Произведённый на этом же предприятии набор из трёх видов сбитня признан победителем в номинации «Сувенир события».

Третье место в номинации «Сувенир-игрушка» в разделе «эконом-класс» заняла кукла-засыпайка от Порховской районной библиотеки. В этой же номинации диплом финалиста получила «Текстильная игрушка» псковички Л. Игнатьева.

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» дипломами финалистов были отмечены конопляное масло сыродавленное, березовый сироп, вяленые помидоры в оливковом масле с прованскими травами и чесноком от Т. Бондарь – представителя Содружества изборских мастеров, а также «Печатный сувенирный пряник» от О. Волконской из «Хлебного хутора».

Финал окружного этапа конкурса состоялся в Твери и Завидово в рамках Национального туристского форума «Реки России». Его организатором выступили Министерство туризма Тверской области, ГК «Конкорд» и ФРОС Region PR.

На участие в окружном этапе конкурса были заявлены 436 сувениров из 31 региона: Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Калининградской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Ставропольского края, республик Калмыкия, Карелия, Коми, Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

В финале были представлены более 200 туристических сувениров от авторов из 24 регионов страны.

Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.