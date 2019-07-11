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Общество

Врачи о выделении полумиллиарда рублей для псковского здравоохранения: Это историческое событие

Плотная работа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Правительством РФ и министерствам снова дала результат: региону выделены полмиллиарда рублей на покупку медицинского оборудования. Руководители учреждений здравоохранения Пскова и области, в которые поступит новая техника, рассказали Псковскому агентству информации, насколько важным и долгожданным для медучреждений стало выделение столь значительной суммы.  

Одним из получателей нового оборудования станет Псковская городская поликлиника. Главный врач медучреждения Галина Неваленна рассказала, что, когда глава региона посещал городскую поликлинику №1, ему говорили о выраженной нехватке «тяжелого» оборудования. «Не ожидали, что так быстро найдем отклик, — отметила она. — Общая стоимость оборудования для нашей объединенной поликлиники — свыше 50 млн рублей. Всё, что было необходимо, учтено».

Галина Неваленная сказала, что в поликлинике появятся микродозовый цифровой рентгеновский маммограф, рентгеновский аппарат на три рабочих места с возможностью томографии, флюорограф, два ультразвуковых диагностических медицинских аппарата с допплеровским каналом, а также видеостойка для гастроскопии с принадлежностями.

«С большим нетерпением ждем поставки оборудования. Это позволит улучшить доступность и качество оказания медицинских услуг», — подчеркнула Галина Неваленная и выразила благодарность администрации Псковской области и губернатору Михаилу Ведерникову за проделанную работу.

Главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачёва назвала выделение столь значительной суммы историческим для региона событием. «Впервые наш регион в рамах дополнительной помощи получает такую огромную сумму денег на приобретение самого необходимого оборудования», — прокомментировала она.

Ирина Богачева рассказала, что администрация региона запрашивала у каждого медицинского учреждения список необходимого первоочередного оборудования для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению.

Островская межрайонная больница сможет получить необходимые ей рентгеновский диагностический цифровой аппарат для рентгенографии и ультразвуковой диагностический медицинский аппарат с допплеровским каналом, а также видеостойку для гастроскопии с принадлежностями, которые, как пояснила Ирина Богачева, будут установлены в стационарном отделении, поскольку последние федеральные программы оказывали помощь амбулаторному звену.

«Громадное спасибо нашему губернатору — Михаилу Юрьевичу Ведерникову, это его достижение. Такого в нашей истории здравоохранения Псковской области еще не было», — поблагодарила Ирина Богачева.

Аркадий Гохман.

Главный врач Псковской детской областной больницы Аркадий Гохман отметил, что новое медицинское оборудование очень ждут в больнице, и оно позволит увеличить и качество, и количество обследований. По его словам, в медицинское учреждение поступят магнитно-резонансный томограф и рентгеновский компьютерный томограф.

Аркадий Гохман пояснил, что аппарат МРТ давно вышел из строя, списан и ремонту не подлежит. «Сейчас мы вынуждены один день в неделю арендовать аппарат в областной взрослой больнице, куда возим детей. Появляется очередность и это слишком ограничивает доступность данного вида исследования, в котором значительно больше нуждаются дети. А установка томографа у нас, позволит снять очередность и самое главное сразу на месте решать вопросы оказания помощи детям», - отметил главный врач учреждения.

«Я очень рад, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников смог добиться выделения полмиллиарда рублей на медицинское оборудование для региона», - заключил Аркадий Гохман.

Алексей Васильев

Главный врач Псковской городской больницы, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев отметил, что выделение полмиллиарда рублей Псковской области для покупки нового оборудования для медицинских учреждений - очень хороша новость как для сотрудников медучреждений, так и для пациентов.

«Обновление оборудование необходимо. Это самым лучшим образом повлияет на оказание медицинской помощи жителям Псковской области», - подчеркнул он. Главный врач отметил, что для Псковской городской больницы этот вопрос ранее обсуждался по аппаратам искусственной вентиляции легких, УЗИ и эндоскопическому оборудованию. Он заметил, что потребность в обновлении оборудования существует, потому что оно имеет свойство выходить из строя в результате активной эксплуатации.

Алексей Васильев напомнил, что программа по модернизации медучреждений установлена в 2012 году, но после этого по приобретению нового оборудования в регионе была проблема. Однако, по его словам, благодаря тому, что губернатор Псковской области обратился в правительство, реализация этой программы состоится, в регион придут значительные средства и медицинские учреждения Псковской области получат новую технику.

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